Sport.quotidiano.net - Emergenza infortuni in casa Olimpia. A Trento out anche Dimitrijevic e Nebo

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Dopo l’inciampo iniziale di Trieste a fine settembre, l’ha infilato un ottobre perfetto nel campionato italiano. 4 partite e 4 vittorie che l’hanno portata a raggiungere il gruppone che occupa il 2° posto in classifica all’inseguimento della capolista imbattuta. Proprio sul campo dell’Aquila Basket i biancorossi giocheranno oggi alle 18.15. Un test importante per i milanesi per testarsiad alto livello in Italia, non fondamentale per forza perchè la stagione è lunghissima, ma allo stesso tempo un buon indicatore della solidità del gruppo. Il tutto al netto di una stzza di fondo dopo una settimana con la “doppietta“ di Eurolega che ha prosciugato le energie, complicigliche hanno quasi azzerato il turnover degli stranieri.