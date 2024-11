Iodonna.it - Dopo una certa età la beauty routine serale si allunga drammaticamente...

Leggi tutto su Iodonna.it

Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Arriva un certo punto nella vita di noi ragazze ormai negli -anta, che bisogna fare una scelta di campo. Si tratta di decidere se la cura di noi stesse deve puntare alla normale presentabilità o a restare competitive in un mercato che già da tempo ci ha messo l’etichetta “solo per amatori”. E questo ragionamento vale anche per le bellissime, quelle cui, fino a una decina di anni fa, bastava anche meno di un filo di trucco e un filo di tacco. Il dilemma si racchiude in una domanda strategica: la facciamo laquotidiana o andiamo dall’estetista solo quando non ci riconosciamo più allo specchio? Dico subito che io non ho ancora passato il Rubicone. Insomma, sono tra quelle che non si fa scolpire a mano dal chirurgo ma che si dedica ancora alla manutenzione ordinaria e straordinaria.