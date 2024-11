Ilgiorno.it - Dalla sanità all’impegno sociale. Ecco le undici benemerenze alla celebrazione di San Magno

Leggi tutto su Ilgiorno.it

, sceltegiunta su indicazione del sindaco e da conferire martedì in occasione della Festa del Santo patrono, San: ci sono quattro associazioni e sette riconoscimenti a singole personalità (in tre casimemoria) nelle scelte dell’amministrazione legnanese. Germano Di Credico, laurea in Medicina e Chirurgia con lode all’Università di Siena nel 1985, direttore di Cardiochirurgia all’ospedale Civile di Legnano, riceverà la benemerenza "per la competenza con cui dal 1988 opera nel settore della Cardiochirurgia e Chirurgia vascolare, unendopratica medica l’attività di ricerca e dimostrando sempre una grande umanità soprattutto verso i più deboli e fragili".