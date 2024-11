Croce Rossa la sede di Lipomo va all’asta | venduta per 23 milioni di euro Ma il maxi debito rimane

Ilgiorno.it - Croce Rossa, la sede di Lipomo va all’asta: venduta per 2,3 milioni di euro. Ma il maxi debito rimane

(Como) – Riuscire a colmare ilda oltre 8diche ha costretto ladi Como a portare i libri contabili in tribunale più che difficile è praticamente impossibile, ma la vendita dell’exdel comitato aper 2,3diè senza dubbio la prima buona notizia da diversi anni a questa parte. Una boccata di ossigeno anzitutto per i creditori privilegiati riconosciuti dal tribunale indi concordato, la maggior parte dei quali sono gli stessi dipendenti che vantano diversi stipendi arretrati, ma anche un motivo di speranza per tutti i volontari e i sostenitori che negli ultimi anni hanno fatto di tutto per rimettersi in piedi e scrollarsi di dosso una brutta storia giunta al culmine nel periodo che va dal 2015 al marzo del 2020, quando alla guida dei comitati locali di Como ec’era Matteo Fois.