Ascolti tv sabato, chi ha vinto tra 'Ballando con le stelle' e 'Tu si que vales'

(Adnkronos) – Nuova sfida neglitv di2 novembre in prima serata tracon lee ‘Tu si que. Il programma condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1 ha sfiorato il 26% di share (25,9%) e conquistato una platea di 3 milioni 390mila spettatori di media. Si segnalano punte oltre il 33% di share e, nelle battute finali della trasmissione – alle 24.54 – un picco del 35,5%, mentre nelle fasi iniziali dello spettacolo sono stati superati i 4 milioni di telespettatori e raggiunti in più frangenti i 4 milioni e 400mila spettatori. ‘Tu si queha registrato 3.409.000 spettatori e il 28.25% di share attiva (24.88% individui), con picchi di 4.527.263 spettatori e del 30.46% di share.