Ilgiorno.it - Altolà al restyling della ciminiera. I fondi? Deviati sulle ex scuderie

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Laex Zazzera di via Mauri può attendere: le risorse per la messa in sicurezza strutturale di uno dei simboli del glorioso passato di “capitale del formaggio epanna“, recuperate con la vendita del secondo lotto dell’area Cascinazza, sono state dirottate per completare la riqualificazione di un altro bene storico, le vecchiedel parco di Villa Polenghi, acquisite al patrimonio comunale alcuni anni fa. Infatti le recenti prescrizioniSoprintendenza con il cantiere in pieno svolgimento non hanno permesso alla ditta che sta completamente rifacendo l’edificio – inserito nell’oasi verde tra via Diaz e viale Trento – di mantenere i costi originari. Il Comune è stato così costretto a iniettare 60mila euro di risorse fresche per permettere ai lavori di proseguire, rispettando i tempi di consegna del cantiere.