Quotidiano.net - A 17 anni dal delitto. Serie tv sul caso Meredith. L’avvocato: basta lucrare

Leggi tutto su Quotidiano.net

Ad Avetrana il sindaco ha sbattuto i piedi e il giudice gli ha dato ragione: via il nome della cittadina del Salento dall’adattamento cinematografico deldi Sarah Scazzi, ‘Qui non è Hollywood’. Una stilettata al linciaggio televisivo nei grandi casi di cronaca nera. Avetrana come Cogne, come Perugia. Perugia no, lascia correre. Ormai la storia nera della studentessa ingleseKercher, violentata e sgozzata in una notte su cui non è mai stata fatta chiarezza, resta appiccicata alla capitale del cioccolato (e all’epoca della droga) come un brutto ricordo che nessuno ha il coraggio di archiviare.