Sport.quotidiano.net - Virtus, all’Unipol Arena arriva Treviso: “Ci attende una partita impegnativa”

Bologna 2 novembre 2024 - Mal digerita la doppia sconfitta in Eurolega con Bayern Monaco e Armani Milano, laSegafredo Bologna torna in campo, domani pomeriggio alle 19conche potrebbe centrare la quinta vittoria, in altrettante partite, ma attenzione ad una sfida che appare in discesa, ma che va affrontata con la giusta concentrazione. “Ciunadal punto di vista fisico e mentale, dopo il doppio turno in EuroLeague - conferma l’assistant coach Daniele Parente -.è una squadra a cui piace attaccare nei primi secondi dell’azione con tutti e cinque i giocatori. Sarà necessario vincere tutti i duelli, gli uno contro uno, con e senza palla, ed essere pronti a giocare contro i loro quintetti che aprono il campo. In attacco dovremo essere molto pazienti a trovare i vantaggi attraverso la circolazione di palla”.