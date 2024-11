Inter-news.it - Torna Calhanoglu, con lui un’altra Inter: lo dicono 2 numeri! – CdS

(Inter-news.it - sabato 2 novembre 2024) Finalmente Hakan. L’riabbraccia il suo regista, che domani sarà convocato per la sfidana contro il Venezia. Con lui in campo, la squadra di Simone Inzaghi cambia totalmente. CONVOCATO – Insomma c’è un’consenza. Dopo tre partite, Inzaghi è pronto a riabbracciare il suo play davanti la difesa. Smaltita l’elongazione all’adduttore, domani il turco, insieme a Francesco Acerbi e a Kristjan Asllani, sarà convocato per la sfida di campionato a San Siro contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Con molta probabilità, Calha non partirà dal primo minuto, ma potrebbe comunque giocare qualche breve spezzone nella ripresa. Contro Arsenal e Napoli sarà regolarmente al centro del campo per guidare i suoi. L’congira meglio e due statistiche lo dimostrano chiaramente.