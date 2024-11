Telecronisti Paolini-Rybakina Wta Finals 2024 | chi commenta su Sky e Supertennis

Leggi tutto su Sportface.it

Il programma e isu Sky di, match della fase a gironi delle Wtadi Riyadh. L’Italia torna ad essere protagonista nel torneo di fine anno e lo fa grazie a Jasmine, protagonista di una stagione leggendaria grazie alla quale si è spinta fino al numero 4 del mondo. Non si preannuncia un esordio agevole contro la kazaka, che non gioca dallo US Open per problemi fisici ma resta una giocatrice estremamente insidiosa, specialmente in determinate condizioni di gioco. Il match sarà trasmesso dalle ore 17:30 in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su(64 del digitale terrestre). Are il match saranno Federico Ferrero e Laura Golarsa su Sky, mentre sula telecronaca è affidata a Lorenzo Fares., Wta: chisu Sky eSportFace.