Short track Isu World Tour 2024 Montreal | Arianna Fontana avanza nei 500 e nei 1000 metri

(Sportface.it - sabato 2 novembre 2024) Seconda tappa aper l’ISUdi, inizialmente prevista a Salt Lake City ma poi rimasta in Quebec come la scorsa settimana. Nella prima giornata spazio ovviamente ai turni preliminari e ai primi quarti di finale, con gli italiani che si comportano nel complesso molto bene. Nei 1500maschili bene l’unico italiano in gara, Luca Spechenhauser, che ha vinto la sesta batteria guadagnandosi così il passaggio ai quarti di finale. Tutto facile anche perSighel, che si sono imposte nelle rispettive batterie preliminari dei 500femminili e poi hanno chiuso la propria batteria in seconda posizione per accedere ai quarti di finale. Nei 500 maschili passa il turno Lorenzo Previtali,to dai giudici dopo essere stato vittima di una caduta durante la propria batteria preliminare.