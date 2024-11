Oasport.it - Sci alpino, le squadre di slalom si preparano in vista della trasferta di Levi

Leggi tutto su Oasport.it

Mentre la Coppa del Mondo di sci2024-2025 prosegue nella sua pausa dopo l’esordio di Soelden e, purtroppo, la squadra italiana prova ancora ad elaborare il terribile lutto di Matilde Lorenzi, la vita prosegue, in qualche modo. Gli allenamenti dei nostri portacolori sono ripartiti, con il mirino ben puntato in direzioneprossima tappa del calendario, ovvero. Lafinlandese (unofemminile sabato 16 novembre, quindimaschile il 17) sarà all’insegna dei rapid gates sulla pista denominataBlack e ci permetterà di vivere la prima gara di questa specialità in questa nuova stagione. Giova ricordare, inoltre, che nel weekend successivo saranno ancora le porte strette ad essere protagoniste con la gara di Gurgl (Austria), anche in questo caso per entrambi i comparti.