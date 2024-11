Sport.quotidiano.net - Sarà l’osservato speciale nella sfida del Comunale. Tremolada torna da avversario. La prima da ex sotto la Minghelli

una domenicaper Lucafoto). Il fantasista classe 1991, alla suada ex contro il Cavallino con lache ricorda fin troppo bene le sue magie con quella maglia numero 10 che gli venne affidata da Ezio Capuano. Ad Arezzo era arrivato proprio con il placet di Eziolino che lo aveva seguito quando giocava nel vivaio dell’Inter. All’ombra di San Cornelio mise insieme 33 partite, dieci gol e 8 assist. Un fantasista, un calciatore in grado di saltare l’uomo, creare superiorità numerica, segnare ma anche e soprattutto far segnare i compagni. Una sola stagione, il mancato accordo per il rinnovo e il passaggio all’Entella, quindi tanta serie B fino alla scorsa estate quando anche l’Arezzo era stato inserito tra i club che avrebbero gradito portarlo tra le propria fila.