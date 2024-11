Premier League 2024 25 | prima sconfitta per il Manchester City che cade a Bournemouth vince il Liverpool

Leggi tutto su Sportface.it

Pomeriggio di prime volte in questa decima giornata della/25. A far rumore è soprattutto ladel, che perde 2-1 al Vitality Stadium die incappa così nel primo ko stagionale. A passare in vantaggio sono proprio i padroni di casa dopo nove minuti con Semenyo, poi nella ripresa al 64? arriva il raddoppio di Evanilson. Nel finale Gvardiol la riapre con un colpo di testa, ma non basta: Travers e il palo fermano infatti Haaland nel recupero e salvano il 2-1 finale. I Citizens interrompono una striscia durata quasi un anno di 32 risultati utili consecutivi in: l’ultimaera datata infatti 6 dicembre 2023 per 1-0 sul campo dell’Aston Villa. Le Cherries si confermano invece squadra ammazza big, dopo aver battuto l’Arsenal 2-0 solo due settimane fa.