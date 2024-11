Lopinionista.it - Piero Ciampi: “Siamo in cattive acque. Canzoni inedite”, un doppio cd a cura di Enrico de Angelis

LIVORNO –, uno dei più grandi poeti in musica che l’Italia abbia avuto, ha lasciato molto di incompiuto dietro di sé, a cominciare dalla sua stessa vita, interrottasi troppo presto a 45 anni, nel 1980. Progetti a venire, abbozzi, poesie e provini emergono così di tanto in tanto dal passato per rinnovare il ricordo di questo autore che ha segnato in profondità la storia della canzone italiana. Mai però vi era stato un recupero così ampio come quello delcd “in”, adide, in uscita per Squilibri il 21 novembre: 32di cui 11 del tutto sconosciute e offerte all’ascolto per la prima volta, e 21 allo stesso modoma come varianti digià note, anche se con significative differenze rispetto alle versioni pubblicate sia nel testo che nella musica.