Ilrestodelcarlino.it - Petardi sequestrati ad Halloween: "Lanciati anche dentro una casa"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Giovedì notte a Rubiera, durante i festeggiamenti di, la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia ha ritirato alcune scatole diutilizzati da minorenni. Gli agenti hanno compiuto diversi controlli nel territorio di propria competenza per evitare spiacevoli problemi o situazioni pericolose. "Giovedì notte la polizia locale ha rinvenuto, durante le identificazioni, una serie dila cui vendita è riservata ai maggiorenni – dice il sindaco Emanuele Cavallaro –. Ierano invece nelle mani di chi non poteva averli. Maneggiare materiale di questo tipo può essere pericoloso e se il minorenne si fa male sono poi guai per il ferito, maper chi lo ha ‘armato’ e non ha badato a lui". "Tra l’altro – aggiunge il primo cittadino – questa cosa deiè una cosa che non ha nulla a che vedere con