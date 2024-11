Ilrestodelcarlino.it - Pesaro, si accascia mentre gioca a padel: 60enne muore sul campo

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Acqualagna (Urbino), 2 novembre 2024 – Stavando aquando improvvisamente si èto a terra colto da un malore che non gli ha lasciato s. Maurizio Saltarelli, 60 anni, è morto così l’altra sera attorno alle 18,45 all’IlluminaArena di Acqualagnaera intento nel suo sport preferito. Chiamati subito i soccorsi in poco tempo è arrivata l’ambulanza del 118 di Fossombrone, i sanitari hanno provato a rianimarlo per almeno un’ora ma i tentativi purtroppo sono risultati vani. Si ipotizza un infarto fulminante. Saltarelli abitante ad Acqualagna lascia la moglie e tre figli, molto conosciuto nel territorio.