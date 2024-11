Liberoquotidiano.it - "Pensavo fosse yogurt, ho rischiato la morte": lo choc di Francesca De Andrè | Video

(Liberoquotidiano.it - sabato 2 novembre 2024) Tragedia sfiorata perDe André. L'ex gieffina è stata ricoverata in ospedale per aver ingerito per sbaglio detersivo in polvere scambiandolo per. È stata la stessa influencer a raccontare l'accaduto sui social network. Nelle scorse ore aveva condiviso sui suoi profili un post, nel quale si è mostrata nel letto del pronto soccorso.De André era a Milano a casa sua insieme ad alcuni amici quando si è consumato il fatto. "A casa sereni e tu scambi il bicchiere lasciato lì per sbaglio di detersivo per. Holaoggi", ha spiegato la figlia d De André. "Forse anche chi si è preoccupato per me quando mi ha vista e sentita stare male e urlare per il dolore delle corrosioni interne ed essere costretta a correre in ospedale", ha poi aggiunto.