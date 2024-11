Ilgiorno.it - Pavia, il cimitero Maggiore in pericolo: sprofondano le tombe. Ma “non tocca al Comune”

Leggi tutto su Ilgiorno.it

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024), 2 novembre 2024 – Sprofondate sotto le forti piogge dei giorni scorsi. Nella giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, alcuni parenti si troveranno di fronte a un triste spettacolo: almeno seidi un’ala delsono in pessime condizioni. Tra queste rientra lo spazio nel quale riposa il “re dei barboni” come si faceva chiamare Armando Bruzzesi, deceduto nel 2017, quando aveva 87 anni. “Un’area deldi San Giovannino - dice Mattia Giarrizzo, amico del “re dei barboni” - è stata realizzata in una zona golenale. Non è la prima voltale, ogni due mesi dobbiamo provvedere perché la situazione è pessima. Diverse persone vanno a trovare Armando, non è bello che trovino la tomba in pessime condizioni”.