(Lortica.it - sabato 2 novembre 2024) Oroscopo del 2 novembre: pianeti dispettosi o alleati fidati? Scopri cosa ti aspetta (se hai il coraggio)! Ariete (21 marzo – 19 aprile) La tua impazienza raggiunge nuove vette oggi. Decidi di fare tutto subito, perché aspettare è per i deboli. Spoiler: le cose fatte in fretta e furia? Finiranno male. Ma almeno sarai primo anche nel commettere errori. Bravo! Toro (20 aprile – 20 maggio) Ti senti sereno, Toro. O meglio, ti senti sereno finché nessuno ti tocca le tue sacre abitudini. O peggio, il portafoglio. Qualcuno potrebbe chiederti di essere più flessibile oggi. La tua risposta? Una risata da manuale, seguita dal bloccare quella persona su tutti i social. Gemelli (21 maggio – 20 giugno) Oggi proverai a fare multitasking, come al solito. Inizi cento cose, ma finisci quanti? Forse uno, se ti va bene.