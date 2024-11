Motta fa autocritica sull’anniversario della Juve

Leggi tutto su Justcalcio.com

(Justcalcio.com - sabato 2 novembre 2024) Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Con la vista puesta en el partido de Champions de la próxima semana contra el Lille, lavisita este sábado al Udinese (18.00 horas) con el objetivo de volver a la senda de la victoria en liga, donde ha firmado dos empates consecutivos, contra el Parma (2-2) y el Inter (4-4) en un intenso Derbi de Italia. Dos resultados que han relegado al conjunto bianconero a la sexta posición de la tabla, lejos de la pelea por el ‘Scudetto’, pero que no inquietan al técnico. “Es obvio que no se gana ni se pierde ningún campeonato después de 9 o 10 jornadas“, indicó Thiagoen la previa, haciendo también autocrítica.