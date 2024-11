Ilrestodelcarlino.it - L’architetto Drago: "È meglio costruire un nuovo impianto in un’area periferica"

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) di Mariateresa Mastromarino "unstadio, connesso sempre al contesto bolognese, valorizzando però la struttura storica e architettonica del Dall’Ara, che non può rimanere una cattedrale nel deserto".Lucaribadisce, ancora una volta, a distanza di quasi dieci anni, la sua personale ricetta per affrontare il nodo del restyling del tempio rossoblù, che ha riacceso il dibattito con l’ingresso delpartner Webuild., torniamo a parlare dello stadio. Come vede l’accordo per la ristrutturazione? "Il problema del restyling è a monte. Serve trovare una chiave per realizzare un investimento sostenibile per la comunità e anche a livello economico: l’ipotesi ha un valore di altissimo impatto". Cioè? "Intanto il progetto deve salvaguardare gli interessi del Comune, proprietario della struttura.