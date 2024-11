Gaeta.it - Incidente stradale a Montereale Valcellina: due persone ricoverate senza gravi conseguenze

Facebook WhatsApp Twitter Si è verificato un, in provincia di Pordenone, nel corso della serata di ieri. Due auto sono state coinvolte in un sinistro che ha portato al ricovero di due, fortunatamente riportando solo ferite lievi. L’evento è accaduto intorno alle 21 sulla strada provinciale SP 19, un’arteria frequentemente percorsa dai residenti e dai viaggiatori. Dinamica dell’L’ha avuto inizio quando due veicoli hanno avuto una collisione, provocando il ribaltamento di uno di essi. La vettura che ha subito il maggior danno ha carambolato per diversi metri, finendo nel prato adiacente alla strada. Gli occupanti di entrambe le auto sono riusciti a uscire autonomamente dai veicoli, sebbene un certo spavento fosse palpabile.