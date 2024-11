Quifinanza.it - Immobiliare negativo in Borsa di attesa di nuovi tagli ai tassi

Quella appena conclusa è stata una settimana interlocutoria per il settorein, indei risultati del terzo trimestre dei colossi del comparto, per sapere come è andato il business negli ultimi mesi e per avere nuove previsioni sul 2025. In assenza di indicazioni delle trimestrali, gli investitori hanno guardato al prospettive deidi interesse: la probabilità di uno da parte della Fed la prossima settimana resta molto alta, mentre per la BCE una riduzione da 25pb in dicembre è data praticamente per certa. Tuttavia, una crescita superiore alle attese in Europa e robusta anche negli USA, combinata con un’inflazione che rialza la testa, hanno spinto i mercati a scommettere sul fatto che Fed e BCE non avranno fretta nelare il costo del denaro.