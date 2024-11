Lanazione.it - Il bilancio di Halloween: "Strade e piazze chiuse?. Sono solo piccoli disagi. La festa è ben riuscita"

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Luci e ombre, pollici in alto e pollici verso il basso. La seconda edizione diPontedera si porta dietro apprezzamenti e qualche polemica, quelle riguardanti i soldi spesi per unacosì e quelle sui divieti e transenne necessari per l’organizzazione dei grandi eventi. Da parte delle associazioni di categoria c’è soddisfazione per la buonadella manizione che, graziata anche dalle buone condizioni meteo, ha portato in città migliaia di persone. Dalle famiglie con i bambini arrivate già dal pomeriggio ai giovani che hanno ballato fino all’1 di notte.