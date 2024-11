Tvpertutti.it - I Dai e Dai vincono la finale di Reazione a Catena: 'Sta perdendo i sensi'

Calano le saracinesche su questa lunga stagione di, culminata con la proclamazione della squadra campione del 2024. L'ultima avventura di Pino Insegna ha visto confrontarsi due delle migliori squadre di questo game show degli ultimi due anni. I Dai e Dai del 2023 e le Volta Pagina del 2024. Una sfida che in numerosi aspettavano di vedere. Ad inizio puntata si è intravisto Marco Liorni, con uno speciale annuncio riguardante L'Eredità . L'annuncio di Marco Liorni su L'Eredità “Prima di cominciare questa bellissimalasciatemi salutare un amico che non è solo mio, ma di tutti voi: Marco Liorni”. Con questa frase, Pino Insegno ha mostrato il suo collega all'interno del tabellone del programma. Liorni, che da domenica 3 novembre ricomincerà con L'Eredità , ha fatto sapere di essere in studio per provare le ultime cose prima del debutto.