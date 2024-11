Ilrestodelcarlino.it - Halloween,: "Foro della Paura" per fare festa

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Domani ilAnnonario si trasforma nel ‘’. Al via dalle 16 alle 22 lacon intrattenimento per i più piccoli: trucco, laboratori e area games oltre a tante sorprese da brividi. Una novità per la spiaggia di velluto che non ha mai puntato sulladelle Streghe. Ormai da qualche anno, i giovanissimi invadono i negozi del centro storico al grido di ‘Dolcetto o Scherzetto?’ e con l’evento allasi allunga da oggi a domenica. L’evento sarà in collaborazione con la ‘Taffo Funeral Services’: ‘La Morte si aggirerà per ildistribuendo i nostri gadget e potrete scattare una foto in una delle nostre bare colorate, oltre a rivivere i post più iconici di Taffo. Durante lavi aspettano anche trucco horror gratuito, laboratori, area game, letture dell’iconico "Piccoli Brividi" e molto altro’.