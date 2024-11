Commozione per la morte di Massimiliano Galletti, volontario della Protezione Civile che ha salvato decine di vite umane in Ucraina

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Non ce l’ha fatta, soccorritoredi 59 anni, morto a Kiev lo scorso lunedì 28 ottobre dopo essere stato ferito dalla scheggia di una granata. Chi era, originario di San Benedetto del Tronto, operava comee prestava assistenza medica ai combattenti feriti in prossimità di Kiev. Operava nelle retrovie come paramedico, ma è stato comunque ferito dalla scheggia di una granata che ne ha provocato la. Giorni di terrore e di ansia per la moglie Donatella Scarponi, che era stata informata dal Commissariato che suo marito era morto in seguito alle gravissime ferite riportate dopo lo scoppiogranata, ma non sapeva dov’era e con chi era il suo corpo. Come lei stessa ha confermato non era un combattente, poiché non sapeva neanche tenere un fucile in mano.