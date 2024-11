Nerdpool.it - Berserk – Guts esplora un mondo misterioso nel nuovo capitolo (e cosa significa per il finale)

Leggi tutto su Nerdpool.it

Dopo la tragica scomparsa di Kentaro Miura, ildegli anime ha perso una delle luci più splendenti. Alcuni i fan credevano che la brutale serie manga sarebbe rimasta incompiuta, dato che mancava un anno all’arrivo di notizie sul futuro della Banda del Falco. Questo, fino a quando lo scrittore Kouji Mori e gli artisti dello Studio Gaga, tutti amici del defunto mangaka, hanno deciso che per onorare la memoria di Miura si sarebbero assunti il compito di concludere. Per portare la battagliaalla porta di Griffith, gli eroi diavranno bisogno di un aiuto inaspettato. Dopo la distruzione di Elfhelm,lo Spadaccino Nero non è riuscito a mantenere il suo stato mentale. L’“Arco dell’Esilio Orientale” ha vistoe i suoi compagni in catene, presi dai guerrieri dell’Impero Kushan incontrati in mare aperto.