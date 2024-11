Gaeta.it - Aggressione nell’ospedale di Cittadella: 34enne ferisce carabiniere e provoca il panico

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza ha scosso oggi l’ospedale di, dove un uomo di 34 anni, in evidente stato di alterazione psichica, è stato arrestato dopo aver aggredito il personale medico e ferito uncon un coltello. L’incidente è avvenuto nella mattinata, in un’area già stressata dalla regolazione dei pazienti. La rapidità dell’intervento delle forze dell’ordine ha limitato le conseguenze di questo grave evento. L’allerta e l’L’allerta si è attivata quando alcuni cittadini, preoccupati per la situazione di pericolo, hanno notato il giovane mentre vagava per le vie del centro con un coltello in mano. Immediatamente, hanno contattato i Carabinieri, i quali hanno avviato una ricerca per rintracciare l’uomo.