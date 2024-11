Gaeta.it - Violenza e rivalità commerciale: il Far West nel cuore del Vomero

Leggi tutto su Gaeta.it

(Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter In un episodio che ricorda le scene da Far, ilè diventato teatro di un’aggressione inquietante che ha suscitato scalpore. Un video, circolante in rete, cattura il momento in cui un uomo su uno scooter invade il dehors di un bar, minacciando il gestore e creando il panico tra le persone presenti. La causa di tanta tensione? Una contesa riguardante il predominio nella vendita dello Spritz, una popolare bevanda estiva. Faida tra locali in via Alvino Alla base di questo episodio turbolento si trova unatra due attività commerciali situate in via Alvino. Da diversi mesi, il gestore, vittima di aggressioni, ha denunciato un incessante martellamento di intimidazioni e danneggiamenti, provenienti dal suo rivale.