Vincitrice di concorso PNRR a 25 anni, dice ai giovani: “Non mollate mai”. Lettera - Inviata da Geraldina De Marco - Vorrei condividere una ventata di speranza a tutti i giovani che hanno partecipato al concorso PNRR e che parteciperanno al prossimo. Qualche settimana fa sono risultata Vincitrice di concorso sulla classe di concorso AA24 francese nella scuola secondaria di secondo grado. L'articolo Vincitrice di concorso PNRR a 25 anni, dice ai giovani: “Non mollate mai”. Lettera . Leggi tutto su Orizzontescuola.it (Orizzontescuola.it - venerdì 1 novembre 2024)- Inviata da Geraldina De Marco - Vorrei condividere una ventata di speranza a tutti iche hanno partecipato ale che parteciperanno al prossimo. Qualche settimana fa sono risultatadisulla classe diAA24 francese nella scuola secondaria di secondo grado. L'articolodia 25ai: “Nonmai”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dia 25 anni, dice ai giovani: “Non mollate mai”. Lettera; ITP vincitori di: dovranno frequentare percorso abilitante da 36 CFU [nuovo Decreto]; I vincitori dele i tempi di conseguimento dell’abilitazione; Abilitazione da 36 CFU per ITP vincitori di. Prova finale si ripete max due volte. Decreto in Gazzetta Ufficiale;, ecco chi avrà un punteggio aggiuntivo nelle graduatorie del secondoe punteggio per chi lo supera senza risultare vincitore; Approfondisci 🔍

ITP vincitori di concorso PNRR: dovranno frequentare percorso abilitante da 36 CFU [nuovo Decreto PNRR]

(informazione.it)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Decreto Legge PNRR con il quale si interviene apportando modifiche alla riforma del reclutamento per quanto riguarda gli insegnanti tecnico-pratici (ITP ...

Abilitazione da 36 CFU per ITP vincitori di concorso PNRR. Prova finale si ripete max due volte. Decreto in Gazzetta Ufficiale

(orizzontescuola.it)

Il Decreto Legge n.160 del 28 ottobre 2024 Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza regolame ...

Concorso Pnrr, vincitori beffati: assunti come precari, senza stipendio, corso abilitante da pagare

(tecnicadellascuola.it)

Durante la manifestazione del 12 ottobre “Un’altra scuola è possibile”, condotta nel centro di Roma da migliaia di docenti precari, ‘La Tecnica della Scuola’ ha incontrato Francesca e Marco, vincitori ...

Concorso docenti PNRR 2024: le novità previste nel bando

(tecnicadellascuola.it)

Il secondo bando del concorso PNRR per il reclutamento dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, che sarà emanato entro il 2024, prevede un concorso più selettivo e introduce delle no ...