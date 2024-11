Metropolitanmagazine.it - Victoria Cabello in ospedale, ma non perde l’ironia: «Il mio anestesista si chiama Gesù»

Victoria Cabello è una di quelle persone che riescono a mantenere lo spirito anche nelle situazioni negative. Lo ha dimostrato ancora una volta nel raccontare la sua più recente disavventura, che l'ha portata al ricovero in ospedale. In una serie di video pre operatori pubblicati sui social, la conduttrice ha spiegato di dover subire un piccolo intervento: «Una vena intasata nel massetere, niente di grave». A placare la preoccupazione dei followers, tuttavia, ha pensato lei stessa. La presentatrice italobritannica ha infatti scoperto che il suo anestesista si chiama Gesù. Divertita da questo nome non proprio comune, ha colto la palla al balzo per scherzarci su. «Trovo che questo sia un segno», esclama in una clip, «Se non fa il miracolo mi girano i co».