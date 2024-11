Paulo Fonseca schiererà titolare dal primo minuto Fikayo Tomori in Monza-Milan? La probabile decisione del tecnico Paulo Fonseca cambia tutto. L’allenatore del Milan dovrebbe mischiare ancora una volta le carte in occasione della trasferta sul campo del Monza. Partita in programma sabato 2 novembre alle ore 20.45 e in programma per l’undicesima giornata di campionato. Il tecnico rossonero dovrebbe tornare a schierare dal primo minuto Fikayo Tomori in occasione della partita contro la formazione brianzola. Il difensore inglese comincerà nuovamente nell’undici di partenza dopo le ultime due panchine iniziali contro Udinese e Napoli in Serie A. Dailymilan.it - Verso Monza-Milan, Paulo Fonseca rilancia Fikayo Tomori? Le ultime Leggi tutto su Dailymilan.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Dailymilan.it:schiererà titolare dal primo minutoin? La probabile decisione del tecnicocambia tutto. L’allenatore deldovrebbe mischiare ancora una volta le carte in occasione della trasferta sul campo del. Partita in programma sabato 2 novembre alle ore 20.45 e in programma per l’undicesima giornata di campionato. Il tecnico rossonero dovrebbe tornare a schierare dal primo minutoin occasione della partita contro la formazione brianzola. Il difensore inglese comincerà nuovamente nell’undici di partenza dopo ledue panchine iniziali contro Udinese e Napoli in Serie A.

