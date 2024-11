Auser Cesena, presso la sala Alessandri in via Mura Valzania 22, sarà in compagnia del “Pvlon Matt”, poema anonimo romagnolo, in dialetto, del 16esimo secolo. Il tema dell’incontro verterà sulla gran Cesenatoday.it - Un pomeriggio in compagnia del “Pvlon Matt” e il Gruppo Balli Popolari Auser Cesena Leggi tutto su Cesenatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Cesenatoday.it: Domenica, a partire dalle 16,30, nell’ambito dell’iniziativa relativa ai pomeriggi culturali dell’, presso la sala Alessandri in via Mura Valzania 22, sarà indel “”, poema anonimo romagnolo, in dialetto, del 16esimo secolo. Il tema dell’incontro verterà sulla gran

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:

Pomeriggio 5, Cesara Buonamici avverte Shaila e Lorenzo: “Bene siano impauriti”

(lanostratv.it)

In attesa del reality show condotto da Alfonso Signorini si segnala che oggi pomeriggio da Myrta Merlino c’era in studio la sua opinionista, la quale ha subito dichiarato che dal modo in cui ...

Il Pomeriggio 5 di Simona Branchetti fa più ascolti di Myrta Merlino

(ultimenotizieflash.com)

Che il pubblico di Canale 5 non abbia mai digerito la scelta di Mediaset di optare per Myrta Merlino al timone del programma del pomeriggio, è cosa abbastanza chiara. Come è altrettanto chiara l ...

Iris: film di questo pomeriggio

(mymovies.it)

2025 - 2024 - 2023 - 2022 Tutti i film imperdibili » Film imperdibili 2024 Film imperdibili 2023 Film imperdibili 2022 Film imperdibili 2021 Film imperdibili 2020 Film imperdibili 2019 Film ...

Frasi di buon pomeriggio, le più divertenti e quelle da dedicare

(dilei.it)

Le frasi di buon pomeriggio sono il modo giusto per iniziare alla grande la seconda parte della giornata. Pensieri e parole che danno la carica, da dedicare alle persone che sono importanti per noi.