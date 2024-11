Ufficiale, cancellato il Gp di Valencia: nuova sede in sospeso (Di venerdì 1 novembre 2024) Il campionato Moto GP ha annunciato ufficialmente la cancellazione del Gran Premio di Valencia 2024, che si sarebbe dovuto tenere al circuito “Ricardo Tormo” di Cheste, in seguito alle recenti inondazioni che hanno gravemente colpito la Comunità Valenciana. Dopo aver attentamente considerato l’impatto che l’evento avrebbe potuto avere sulla regione, le autorità locali e gli Ufficiale, cancellato il Gp di Valencia: nuova sede in sospeso L'Identità. Lidentita.it - Ufficiale, cancellato il Gp di Valencia: nuova sede in sospeso Leggi tutto su Lidentita.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Il campionato Moto GP ha annunciato ufficialmente la cancellazione del Gran Premio di2024, che si sarebbe dovuto tenere al circuito “Ricardo Tormo” di Cheste, in seguito alle recenti inondazioni che hanno gravemente colpito la Comunitàna. Dopo aver attentamente considerato l’impatto che l’evento avrebbe potuto avere sulla regione, le autorità locali e gliil Gp diinL'Identità.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: MotoGp, è. Dove si farà l'ultima gara: le ipotesi; MotoGP |il GP di, si lavora alla sostituzione; Motogp:il gp diin seguito all'alluvione; MotoGP, GP, è. Cosa succede ora? Le alternative; MotoGp di. Ancora incerta la nuova sede, ma il finale potrebbe slittare di una settimana; MotoGP,il GP di. Dove si recupererà l’ultima gara dell’anno?; Approfondisci 🔍

MotoGP, GP Valencia cancellato, è ufficiale. Cosa succede ora? Le alternative

(sport.virgilio.it)

Alla fine non poteva andare diversamente: il campionato 2024 di MotoGP non si concluderà il prossimo 15-17 novembre a Valencia. Il GP de la Comunitat Valenciana è stata cancellato, su decisione ...

Valencia, è ufficiale: cancellato il Gran Premio di MotoGp. Ancora incerta la nuova sede

(msn.com)

Il Gp di Valencia, gara decisiva del motomondiale 2024, non si svolgerà in seguito all’alluvione che ha colpito la zona. Lo ha annunciato la Dorna, l’ente che organizza il mondiale: "In seguito alle ...

MotoGP | Ufficiale: cancellato il GP di Valencia, si lavora alla sostituzione

(it.motorsport.com)

"Dopo aver valutato attentamente il potenziale impatto positivo della possibilità per la MotoGP di correre a Valencia in date posticipate e la garanzia che la presenza della MotoGP non sottragga ...

Ufficiale, niente MotoGp a Valencia

(msn.com)

E’ ufficiale: il Gp di Valencia è stato cancellato. “In seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona, la MotoGP è al fianco della comunità di Valencia – si legge nella nota -. I ...