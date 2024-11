difficile per alcuni atleti continuare a vivere senza la luce dei riflettori “Non è uno scherzo. Ci sono due squadre”. Queste le parole di Francesco Totti in una recente intervista sulla ventilata ipotesi di un suo ritorno al calcio giocato a 48 anni. “Sono carico, sinceramente non ho tanta voglia di parlare, voglio cominciare, ho il fuoco dentro”, le dichiarazioni da Supermario quelle invece di Mario Balotelli alla presentazione con la nuova maglia del Genoa, per un ritorno in serie A dopo alcuni anni di assenza , prima di chiudere una carriera che poteva essere tanto, ma che alla fine resterà soltanto un grande rimpianto. E’ difficile dire davvero addio al calcio – Cityrumors.it – Con le dovute differenze di età, ma due facce della stessa medaglia. Cityrumors.it - Totti e Balotelli, è difficile dire stop: l’impossibile seconda vita dei campioni Leggi tutto su Cityrumors.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Cityrumors.it: Il ritorno in campo di Supermario e il sogno dell’ex capitano della Roma, fanno capire quanto siaper alcuni atleti continuare a vivere senza la luce dei riflettori “Non è uno scherzo. Ci sono due squadre”. Queste le parole di Francescoin una recente intervista sulla ventilata ipotesi di un suo ritorno al calcio giocato a 48 anni. “Sono carico, sinceramente non ho tanta voglia di parlare, voglio cominciare, ho il fuoco dentro”, le dichiarazioni da Supermario quelle invece di Marioalla presentazione con la nuova maglia del Genoa, per un ritorno in serie A dopo alcuni anni di assenza , prima di chiudere una carriera che poteva essere tanto, ma che alla fine resterà soltanto un grande rimpianto. E’davvero addio al calcio – Cityrumors.it – Con le dovute differenze di età, ma due facce della stessa medaglia.

L'ex capitano della Roma ci ha scherzato su: 'Ci sono state squadre che mi hanno chiamato...'. 'Ci sono state squadre che mi hanno chiamato, mi hanno fatto venire in mentre la pazzia, mi hanno dato de ...

Le storie di Mario Balotelli e Francesco Totti tornano a intrecciarsi dopo il famoso 'calcione' che l'ex 10 della Roma diede all'attaccante dell'Inter nel 2010 durante Roma-Inter. Questa volta però i ...

La Seria A è pronta al ritorno di Mario Balotelli (34 anni), forse già domani alle 18.30 in Genoa-Fiorentina, e aspetta le nuove mosse dell'ex capitano della Roma Francesco Totti, 48 anni, che in dive ...

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Noi non chiudiamo le porte a nessuno, non possiamo dire a qualcuno che non può puntare ad arrivarci. Dobbiamo assorbire tutto ciò che di buono c'è nel calcio e metterlo a disp ...