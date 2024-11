Spagna nelle ultime 24 ore, provocando almeno 158 morti e decine di dispersi, soprattutto a Valencia e nelle aree circostanti. Questo disastro è stato causato da una “dana”, un fenomeno meteorologico capace di scatenare nubifragi localizzati e violenti. L’intensità delle precipitazioni ha superato ogni previsione: in sole otto ore si sono registrati circa 490 millimetri di pioggia, l’equivalente di un intero anno. Per la giornata del 1 novembre sono previste ancora piogge forti e persistenti nella metà occidentale dell’Andalusia, nel basso Ebro e nelle isole Baleari. L’allerta dopo le precipitazioni estreme che hanno messo in ginocchio Valencia è massima in tutta la Spagna, che ha dichiarato 3 giorni di lutto nazionale. Thesocialpost.it - Spagna devastata, oltre 150 morti. La tragedia non ha fine Leggi tutto su Thesocialpost.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Thesocialpost.it: Un’ondata di piogge torrenziali ha sconvolto lanelle ultime 24 ore, provocando almeno 158e decine di dispersi, soprattutto a Valencia e nelle aree circostanti. Questo disastro è stato causato da una “dana”, un fenomeno meteorologico capace di scatenare nubifragi localizzati e violenti. L’intensità delle precipitazioni ha superato ogni previsione: in sole otto ore si sono registrati circa 490 millimetri di pioggia, l’equivalente di un intero anno. Per la giornata del 1 novembre sono previste ancora piogge forti e persistenti nella metà occidentale dell’Andalusia, nel basso Ebro e nelle isole Baleari. L’allerta dopo le precipitazioni estreme che hanno messo in ginocchio Valencia è massima in tutta la, che ha dichiarato 3 giorni di lutto nazionale.

Spagna devastata, oltre 150 morti. La tragedia non ha fine

Un'ondata di piogge torrenziali ha sconvolto la Spagna nelle ultime 24 ore, provocando almeno 158 morti e decine di dispersi, soprattutto a Valencia e nelle aree circostanti.

Dana fa ancora paura in Spagna, allerta in tutto il Paese

L'allerta dopo le precipitazioni estreme che hanno messo in ginocchio Valencia, provocando oltre 150 morti e centinaia di dispersi.

Alluvione Valencia, oltre 150 morti: decine di dispersi

L'agenzia di stampa Efe cita fonti governative e fornisce gli ultimi aggiornamenti in merito a quanto sta accadendo in Spagna. Secondo quanto riferito, i morti per l'alluvione di Valencia sarebbero oltre 150.

Alluvioni in Spagna: oltre 150 morti, prosegue l'allerta meteo mentre si cercano i dispersi

La Spagna orientale è ancora sommersa dall'acqua e dal fango per la devastante alluvione causata dalle forti piogge che da martedì ha ucciso almeno 158 persone, di cui 155 solo nella regione di Valencia.