Sardegna divisa in due: metà isola sotto l’acqua, ma l’Ogliastra soffre la sete il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Sardegna divisa in due: metà isola sotto l’acqua, ma l’Ogliastra soffre la sete Leggi tutto su Cms.ilmanifesto.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Cms.ilmanifesto.it: Il corpo senza vita di Davide Manca è stato trovato da una squadra dei vigili del Nucleo alpino fluviale in una zona tra le meno accessibili del Monte Arcosu, unin due:, malail manifesto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:comuni sardi continuano a litigarsi la spiaggia di Cala Luna; Meteo della settimana pazzo e Italiain: in arrivo piogge (e 35 gradi); Performance sociosanitarie delle Regioni, Italiain; Treni, l'Italiaincon disagi fino a venerdì; Meteo: Italiaina metà Maggio, ecco chi si rivede; Italiain: proseguirà anche in Agosto?; Approfondisci 🔍

Sardegna in autunno: un paradiso fuori dal tempo da scoprire in bici

(bikeitalia.it)

Da Alghero a Cagliari in bici per scoprire in autunno la natura selvaggia della costa occidentale della Sardegna ...

Previsioni Meteo: Italia divisa a metà

(meteogiuliacci.it)

L’alta pressione che ha tentato di allungarsi sull’Italia in queste ore non potrà resistere alla circolazione ciclonica, infatti, avremo ancora pioggia su tante regioni e purtroppo anche sulle zone ...

Maltempo, pioggia e vento in Sardegna: due dispersi

(informazione.it)

Criticità nelle province di Cagliari e Oristano e nel sud dell'isola Forte ondata di maltempo in Sardegna: dalla tarda serata di ieri, sabato, pioggia intensa e forte vento in gran parte dell ...

Maltempo, due dispersi in Liguria e Sardegna: news meteo oggi

(headtopics.com)

Sardegna e Liguria le regioni più colpite, con due dispersi: un 62enne scomparso sulle alture di Arenzano e un uomo a Monte Arcosu. Un'allerta moderata arancione è stata diramata dal Dipartimento di ...