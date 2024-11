Lettera43.it - Presidenziali Usa, anche LeBron James ha dato il suo endorsement a Kamala Harris

(Di venerdì 1 novembre 2024)si aggiunge alla lunga lista di celebrità che hannoil proprio. La stella dei Los Angeles Lakers, che nella stagione di Nba appena iniziata ha scritto la storia scendendo in campo insieme col figlio Bronnie, ha scritto su X: «Di cosa stiamo parlando? Quando penso ai miei figli e alla mia famiglia, a come cresceranno, la scelta per me è chiara. Votate per». What are we even talking about here?? When I think about my kids and my family and how they will grow up, the choice is clear to me. VOTE!!! pic.twitter.com/tYYlTmQS6e —(@King) October 31, 2024 Ad accompagnare il post su X un video che accosta dichiarazioni di Donald Trump a immagini di violenza e razzismo negli Stati Uniti.(Getty Images).