Perché molti iraniani preferiscono Trump a Harris

Trump sta acquisendo consenso in una crescente quota di elettori appartenenti alle minoranze. In questi mesi sempre più americani latinos, neri e arabi sembrano preferire Trump a Harris. Nel 2020, ad esempio, il sostegno dei neri per Joe Biden era al novantadue per cento, mentre oggi è al settantotto – a fronte di un sorprendente quindici per cento per Trump. Situazione analoga per i latinos: sessantatré per centro per il candidato democratico di quattro anni fa, cinquantasei per cento per quella attuale – e ben trentasette per cento per il rivale. Il voto della comunità araba nel Michigan, uno dei sette swing states americani, risulta addirittura decisivo per la corsa alla Casa Bianca: il quarantatré per cento degli intervistati sostiene Trump, mentre il quarantuno per cento è a favore di Harris.

Manifestazione di protesta di iraniani a Washington, ottobre 2022 (AP/Lapresse)

(linkiesta.it)

In questi mesi sempre più americani latinos, neri e arabi sembrano preferire Trump a Harris ... risultando così come una figura politica chiave per molti iraniani insofferenti del regime teocratico.

