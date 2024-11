Ognissanti sulle autostrade liguri con cantieri e code chilometriche (Di venerdì 1 novembre 2024) Non c'è partenza intelligente che tenga quando si tratta di attraversare le autostrade della liguria. Chi si è trovato a percorrerle nella serata di giovedì 31 ottobre, sperando di anticipare il grosso delle partenze, si è trovato imbottigliato, su entrambe le riviere, quindi A10 e A12.Stessa Genovatoday.it - Ognissanti sulle autostrade liguri con cantieri e code chilometriche Leggi tutto su Genovatoday.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Non c'è partenza intelligente che tenga quando si tratta di attraversare ledellaa. Chi si è trovato a percorrerle nella serata di giovedì 31 ottobre, sperando di anticipare il grosso delle partenze, si è trovato imbottigliato, su entrambe le riviere, quindi A10 e A12.Stessa

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:sullecone code chilometriche; Ponte di, lunghe code in autostrada: fino a 9 km in A12 verso Levante;, bollino rosso per il weekend di; Ponte di, code a tratti sulledella Liguria e previsioni da bollino rosso; Caos, il fine settimana dei Santi è da bollino rosso;, bollini rossi sullee all'outlet di Serravalle saldi di metà stagione; Approfondisci 🔍

Ponte di Ognissanti e cantieri, lunghe code in autostrada: fino a 9 km in A12 verso Levante

(telenord.it)

Chi voleva passare qualche giorno di vacanza fuori dalla Liguria ha dovuto fare i conti con il traffico intenso sulle autostrade liguri. Da questa mattina su tutte le direttrici sono segnalate lunghe ...

Ognissanti sulle autostrade liguri con cantieri e code chilometriche

(genovatoday.it)

Situazione analoga sull'A12 tra Recco e Sestri Levante, dove con il passare delle ore i chilometri di coda sono aumentati fino a toccare i 10 intorno all'ora di pranzo, per poi calare, sempre per via ...

Ponte di Ognissanti, code a tratti sulle autostrade della Liguria e previsioni da bollino rosso

(msn.com)

Liguria. Giornate da bollino rosso per il traffico sulle autostrade della Liguria in questo ponte di Ognissanti. Le previsioni parlano di possibili situazioni critiche oggi, venerdì 1 novembre dalle 7 ...

Cantieri in A12 e ponte di Ognissanti: coda di 8 chilometri tra Rapallo e Lavagna

(msn.com)

"Tappo" in galleria, in direzione Sestri Levante, dove si circola su una sola corsia per lavori. Altre code in direzione opposta, tra Deiva Marina e Sestri Levante ...