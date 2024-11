"Non si può esigere questo per tutta la vita": Max Pezzali, la stoccata della moglie è un caso | Guarda - Un altro capitolo si aggiunge alla storia della rottura professionale tra Max Pezzali e Claudio Cecchetto. Nei giorni in cui sta spopolando la serie Sky "Hanno ucciso l'Uomo ragno - La leggendaria storia degli 883", il noto produttore è tornato sulla fine del sodalizio professionale col cantante dicendo: "Riconoscenza è sinonimo di intelligenza: più una persona è intelligente, più è riconoscente. E Max Pezzali non è un campione di riconoscenza". Il fondatore di Radio Deejay fu il primo a riconoscere il potenziale di Pezzali e Mauro Repetto. La novità è rappresentata dal post su Instagram di Debora Pelamatti, bresciana di Niardo, sposata con Pezzali dal 2019 dopo esserne stata fan e amica. Liberoquotidiano.it - "Non si può esigere questo per tutta la vita": Max Pezzali, la stoccata della moglie è un caso | Guarda Leggi tutto su Liberoquotidiano.it (Liberoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- Un altro capitolo si aggiunge alla storiarottura professionale tra Maxe Claudio Cecchetto. Nei giorni in cui sta spopolando la serie Sky "Hanno ucciso l'Uomo ragno - La leggendaria storia degli 883", il noto produttore è tornato sulla fine del sodalizio professionale col cantante dicendo: "Riconoscenza è sinonimo di intelligenza: più una persona è intelligente, più è riconoscente. E Maxnon è un campione di riconoscenza". Il fondatore di Radio Deejay fu il primo a riconoscere il potenziale die Mauro Repetto. La novità è rappresentata dal post su Instagram di Debora Pelamatti, bresciana di Niardo, sposata condal 2019 dopo esserne stata fan e amica.

Cecchetto contro Pezzali, la moglie di Max: «Non si può esigere che un collaboratore firmi contratti capestro alla cieca per tutta la vita»

(brescia.corriere.it)

Il messaggio sui social di Debora Pelamatti sembra una chiara risposta alle recenti parole dell'ex produttore del marito che aveva affermato: «Più una persona è intelligente, più è riconoscente. E Max ...

