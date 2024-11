Inter-news.it - Moratti torna ma non con l’Inter? Incredibile retroscena con un club!

Leggi tutto su Inter-news.it

(Inter-news.it - venerdì 1 novembre 2024)- Massimo, amatissimo ex presidente del, potrebbere nel mondo del calcio ma non in quello nerazzurro. Spunta la notizia bomba legata ad un altro. LA NOVITÀ – Massimoha fatto la storia dele rivederlo seduto sulla poltrona nerazzurra è stato un desiderio di molti. La suggestione di un suo ritorno a capo delmeneghino, del quale è stato a lungo presidente, ha sempre scatenato grosse emozioni nel cuore dei tifosi interisti. I rumors sulla questione, spesso succedutisi nel tempo, non hanno mai trovato un fondamento, fino ad oggi ma non come in tanti speravano. La notizia bomba dell’ultima ora, infatti, parla del probabile ritorno in gioco di, ma non nel mondo nerazzurro. L’ex patron del, infatti, sarebbe pronto ad acquisire un altroitaliano.