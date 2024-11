Mister Movie abbiamo potuto scrivere questa notizia. La città di New York sarà il teatro di un inquietante horror con un cast d’eccezione. Anthony Ramos e Ben Mendelsohn sono pronti a calarsi nei sotterranei della Grande Mela nel nuovo film horror Molepeople, diretto da Rob Savage. Secondo quanto riportato da Deadline, i due attori saranno al centro di una storia che esplorerà il lato più oscuro e nascosto della città, portando alla luce una Misteriosa e contorta società sotterranea. Anthony Ramos e Ben Mendelsohn in un’Inquietante Discesa nei Sotterranei “Molepeople” racconta la storia di un uomo che, addentrandosi nei tunnel abbandonati sotto le strade di New York, si imbatte in una società nascosta e inquietante. Mistermovie.it - Mister Movie | Anthony Ramos e Ben Mendelsohn protagonisti del film horror di New York Molepeople Leggi tutto su Mistermovie.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Mistermovie.it: Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. La città di Newsarà il teatro di un inquietantecon un cast d’eccezione.e Bensono pronti a calarsi nei sotterranei della Grande Mela nel nuovo, diretto da Rob Savage. Secondo quanto riportato da Deadline, i due attori saranno al centro di una storia che esplorerà il lato più oscuro e nascosto della città, portando alla luce unaiosa e contorta società sotterranea.e Benin un’Inquietante Discesa nei Sotterranei “” racconta la storia di un uomo che, addentrandosi nei tunnel abbandonati sotto le strade di New, si imbatte in una società nascosta e inquietante.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Stasera in tv: "Troppo Cattivi" su Italia 1; Troppo Cattivi; Troppo cattivi – Trailer del nuovo film DreamWorks; TROPPO CATTIVI: uno dei successi d’animazione dell’anno; Troppo Cattivi: nuova featurette "Margherita Vicario" del film di Dreamworks Animation; Troppo Cattivi: nuovi poster ufficiali del film d’animazione Dreamworks; Approfondisci 🔍

Chi Siamo: Mister Movie

(mistermovie.it)

Mister Movie nasce dal presupposto di fare buona informazione. Il cinema è un’arte e inteso come forma d’espressione è la pelle umana delle cose, il derma della realtà, è un occhio aperto sul mondo, ...

MISTERMOVIE.it

(mistermovie.it)

Mister Movie non è una testata giornalistica bensì un sito amatoriale creato da appassionati del cinema per altri appassionati, con l’unico scopo di diffondere il verbo cinema. Ciononostante ...

Trama del film Mister vendetta

(movieplayer.it)

Uno sconosciuto si costituisce alla polizia di una cittadina confessando l’omicidio di sei persone, ma e’ impossibile identificarlo perche’ non ha le impronte digitali! In una serie di ...

Now streaming and on DVD: 'Twisters' arrives just in time for fall hunkering

(buffalonews.com)

While some of the scenes are just plain silly, the twister that spins through an Oklahoma town is frightening enough to make you wonder if the home you’re sitting in ...