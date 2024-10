L’Ue indaga su Temu i sospetti sul colosso cinese dell’e-commerce | Inonda l’Europa di prodotti illegali

Leggi tutto su Open.online

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Open.online: La Commissione europea ha aperto oggi un’indagine sul, con l’obiettivo di verificare le possibili infrazioni commesse sulla vendita dicosì come sui meccanismi di dipendenza che rischia di creare. Concorrente globale di Amazon,vende online di tutto – dai vestiti ai cosmetici, dal mobilio aitecnologici – nel segno del suo slogan «Comprate come dei miliardari», ed è entrato nel mercato europeo ad aprile 2023. Come le altre grandi piattaforme tech, è finito sotto la lentesecutivo Ue nell’ambito del Digital services act. Nei mesi scorsi la Commissione aveva chiesto adi fornire informazioni sulle misure messe in campo per prevenire la vendita di articoli illeciti e sui rischi relativi alla tutela dei consumatori.