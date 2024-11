della polizia dove Donatella la settimana prima aveva sporto denuncia per la scomparsa del marito che da un mese non si faceva più sentire. "Per me sono stati 30 giorni di buio totale. Sapevo solo che mio marito era morto ma dove, come, con chi, dov’era? – afferma ancora sconvolta Donatella Scarponi – poi sono andata in commissariato e mi hanno detto che Massimiliano era deceduto a seguito delle devastanti lesioni subite nella deflagrazione di una granata. Ilrestodelcarlino.it - L’angoscia della moglie: "Trenta giorni di buio" Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Solo nella tarda mattina di ieri Donatella Scarponi ha saputo com’è morto il marito Massimiliano Galletti, lunedì scorso nell’ospedale di Kiev. La donna aveva ricevuto una brevissima comunicazione via social, da una fonte non ufficiale, in cui era scritto: "Massimiliano Galletti è morto nell’ospedale di Kiev dopo un mese di coma". Nelle ore successive è poi giunta la terribile conferma da fontipolizia dove Donatella la settimana prima aveva sporto denuncia per la scomparsa del marito che da un mese non si faceva più sentire. "Per me sono stati 30ditotale. Sapevo solo che mio marito era morto ma dove, come, con chi, dov’era? – afferma ancora sconvolta Donatella Scarponi – poi sono andata in commissariato e mi hanno detto che Massimiliano era deceduto a seguito delle devastanti lesioni subite nella deflagrazione di una granata.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Stressato dal Covid: Cassazione annulla condanna all'ergastolo per l'infermiere che uccise compagna; I giudici, lo «stress da Covid», l'ergastolo annullato: perché il femminicidio di Lorena Quaranta dimostra che non capiamo nulla di femminicidio; Antonio De Pace, niente ergastolo per l'omicidio della compagna Lorena Quaranta. «Lo stress da Covid un’attenu; Aveva strangolato la compagna ma gli tolgono l'ergastolo: "Era stressato per il Covid"; Scomparso a Siano, Fabio Pironti torna a casa: laringrazia tutti; Femminicidio Lorena Quaranta, la Cassazione annulla l'ergastolo per l'ex compagno: «Era stressato dal Covid»; Approfondisci 🔍

Trenta giorni ha novembre

(wikiwand.com)

Trenta giorni ha novembre o Trenta dì conta novembre, è una nota filastrocca, che viene spesso utilizzata per ricordare la lunghezza dei mesi del calendario. Venne sviluppata per la prima volta in ...

Ore di angoscia per Matilde Lorenzi: sarebbe gravissima

(sportal.it)

Ore di grande apprensione per Matilde Lorenzi, giovane di vent’anni originaria di Villarbasse, in provincia di Torino, e membro della squadra junior femminile di sci del Centro Sportivo Esercito ...

Uccide moglie e figlia di 17 anni, poi si toglie la vita: i corpi trovati dopo due giorni

(europa.today.it)

La tragedia è avvenuta in un'abitazione di La Chaux-de-Fonds comune svizzero del Canton Neuchâtel ai confini con la Francia: nessuno si è accorto di nulla e la tremenda realtà è emersa soltanto dopo ...

Ore d’angoscia per Matteo, 31enne scomparso: l’appello dei familiari

(bergamonews.it)

Sono ore d’angoscia per i familiari di Matteo Rivolta, 31 anni, 1 metro e 83 di altezza, occhi azzurri e capelli castani. Al momento della scomparsa “indossava una giacca di panno blu scuro ...