L' alluvione a Valencia | sinistra choc dà la colpa a Giorgia Meloni

Non esistono cure, evidentemente. Il delirio quotidiano di Angelo Bonelli sta trasformandosi in un caso psichico. Invece di inchinarsi al dolore della Spagna per una tragedia immane col suo carico di troppi morti, il leader verde sguaina la spada contro il governo dell'Italia. E oggettivamente riesce difficile comprendere questa ansia polemica prima ancora di capire se nella penisola iberica – dove al governo c'è il socialista Sanchez – siano tutti esenti da colpe per quel che riguarda la prevenzione. In Italia nessuno si azzarda a seminare dubbi su quanto accaduto ae non solo; ma c'è invece chi come Bonelli ne approfitta per la solita azione politica controe il suo governo. È qualcosa di indicibile, eppure accade. La performance di ieri è stata strabiliante, lungo una linea che un politico di così lungo corso farebbe bene a correggere rapidamente.