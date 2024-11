Ilrestodelcarlino.it - La rivoluzione della lingerie: “Così nacque il mito La Perla”

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Bologna, 1 novembre 2024 – Lacompie 70 anni e il traguardo di un’azienda simbolo del Made in Italy, che da Bologna ha saputo rivoluzionare il mondofacendolo diventare icona di moda, diventa un libro dal titolo “La nostra” (Minerva), scritto da Alberto Masotti, figlio di Ada Masotti (detta “forbici d’oro”, la fondatrice) ed ex presidente del gruppo La, ora alla guidaFondazione Fashion Research Italy. Masotti, classe 1936, racconta gli anni d’oro, dal 1945 al 2007. Nell’ottobre 2008 l’azienda venne venduta a JH Partners, una società di private equity di proprietà del finanziere americano John Hansen con sede a San Francisco e da allora è stata più volte rivenduta, fino all’ultimo fallimento del 2023, in Inghilterra, sotto la proprietàsocietà Tennor.