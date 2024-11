Ilnapolista.it - Juventus, cominciano a sorgere i primi dubbi sul mercato fatto da Giuntoli

suldaNonostante ladi Motta esia trattata con i guanti dai media, Il Giornale non può esimersi dall'osservare la realtà e sia pure con molta circospezione cominciare a descriverla. Scrive Il Giornale: A gennaio sarà così praticamente obbligatorio tornare sul: Skriniar è la prima opzione, ammesso che il Psg apra al prestito contribuendo a parte dell'ingaggio. Discorso analogo per l'attacco: Vlahovic – con tutti i suoi limiti – non ha un'alternativa valida e a poco serve ricordare che Milik è infortunato, dal momento che a inizio estate il polacco non rientrava nei desiderata di Motta. «Tutte le scelte sono state fatte di concerto con la società», le recenti parole del tecnico bianconero.